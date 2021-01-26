內地去年發行地方政府新增債券4.55萬億人民幣
2021年01月26日 11:10
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（中新社圖片）
中國財政部公布，2020年全年，中國發行地方政府新增債券45,525億元人民幣(下同)，其中一般債券9,506億元，發行專項債券36,019億元。期內，全國發行地方政府再融資債券18,913億元。其中，發行一般債券13,527億元，發行專項債券5,386億元。
單計去年12月，中國發行地方政府債券1,836億元。其中，發行一般債券728億元，發行專項債券1,108億元；按用途劃分，發行新增債券580億元，發行再融資債券1,256億元。
截至2020年12月底，中國地方政府債務餘額256,615億元人民幣(下同)，其中一般債務127,395億元，專項債務129,220億元；債務形式包括政府債券254,864億元和非政府債券形式存量政府債務1,751億元。
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