四環醫藥簽訂框架協議　收購生物公司康明百奧

康明百奧是一家致力於創新雙抗、雙抗ADC等多功能抗體藥物研發的創新驅動型生物公司，擁有「Mab Edit」(抗體編輯)和「Mebs-Ig」(抗體編輯的雙特異抗體)兩大抗體技術平台，專注於重大惡性腫瘤、免疫系統疾病、傳染性疾病等創新型抗體藥物的研發。康明百奧為國家高新技術企業及中關村高新技術企業。

康明百奧累計並處於不同研究階段的研發產品管線包括(但不限於)：抗晚期胃癌、乳腺癌、膽管癌與膀胱癌，以及結直腸癌的雙特異抗體藥物；針對HER2中低表達的廣譜抗腫瘤抗體藥物(KM254-ADC)；抗埃博拉傳染病三聯創新抗體藥物；抗冠狀病毒中東呼吸綜合症MERS抗體；抗體融合蛋白長效降糖藥物；有關的卵巢癌新增適應症；有關肺癌的免疫檢查點雙抗；有關實體瘤的免疫檢查點雙抗。康明百奧並擁有2個特殊的創新藥開發平台：抗體編輯及雙抗技術平台，擁有多個中國發明專利。

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