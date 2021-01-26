快手今日起招股　滙豐預留逾1500億元認購貸款

該行指，是次新股認購貸款金額高於300萬元，年息0.8厘；認購貸款金額等於或低於300萬元，年息1厘。每一個貸款申請最低貸款額10萬元；最高貸款額1億元。

透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

新股認購貸款截止申請時間為今年1月28日下午7時正，或總申請貸款金額已達到該行指定之最高貸款限額。

此外，中國銀行(香港)亦推出快手新股認購及融資認購優惠。凡於指定期內經該行認購新股的客戶，可獲豁免新股認購手續費，以新股融資認購融資年利率1厘，融資成數高達90%，最低借款額為10萬元。

持有該行帳戶的客戶，可透過手機及網上銀行即時開立證券帳戶，並兼享首6個月無上限買入港股、中國A股或美股豁免經紀佣金優惠。存入港股或A股，亦可享1萬元中銀信用卡免找數簽帳額。

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