北京今年嚴查資金違規進入樓市　整治長租公寓

內地媒體報道，北京市住房和城鄉建設委員會黨委書記兼主任王飛表示，當局將加強對長租企業的嚴厲監管，禁止企業形成資金池和租金貸。嚴查資金違規進入房地產市場和中介炒房、投機炒作。

他指出，去年個別長租公寓企業相繼出事，集中暴露出長租公寓企業運營中存在的一些痛點。而上述工作將是2021年的重中之重。

除加強監管以外，還要加大立法力度。《北京市住房租賃條例》將在今年提交市人大常委會審議，市住建委目前正在開展調研起草工作。通過該條例制定可強化法制保障，明確住房租賃雙方的權利義務關係以及相應的責任，進一步規範租賃市場行為。

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