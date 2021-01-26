調查：香港中小企領先營商信心轉弱　失業率短期未見頂

香港生產力促進局公布今年第一季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，第一季綜合營商指數下跌5.1，至32.4，反映本地中小企營商信心在第4波疫情爆發下走軟。生產力局首席數碼總監黎少斌指，本季調查時間正值香港爆發第4波疫情，故中小企整體營商信心轉弱，整體行業分類指數均處於低位水平。

綜合營商的5大分項指數均全線下跌，其中「盈利表現」錄得最明顯跌幅，顯示中小企面臨較困難的營商環境。調查顯示，僅38%受訪中小企預期下季營業額將上升或維持不變，較上季減少10%。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆表示，從成本角度而言，隨着原材料價格及人民幣匯價上升等因素，本港中小企利潤有收窄壓力，尤其是進出口業，估計疫情反覆爆發或人民幣升值對出口商均造成進一步影響。

劉氏稱，由於失業率上升、疫情未見明朗化等，本港經濟上半年復甦之路崎嶇，相信仍需依賴中國經濟的強勁復甦帶動。隨着下半年西方國家經濟回穩、疫苗有所成效等，有助提振本港經濟。

他預計，傳統農曆新年後的招聘情況有較大挑戰，預期失業率今年中前仍未見頂，升穿7%的機會大。

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