淺水灣道37號連錄二手買賣　連車位賣2360萬元

傳統豪宅區交投轉旺，南區淺水灣道37號連錄買賣成交。美聯楊家俊稱，該盤近兩天連錄買賣，其中3座高層A室，實用面積848方呎，連車位賣2,360萬元，呎價約27,830元。

據了解，原業主於1996年中以1,208萬元買入，持貨25年帳面賺1,152萬元。而同座另一個中層A室，日前亦連車位易手，成交價約2,338萬元。

此外，中半山好景大廈再增成交個案。屋苑高層B室，實用面積1,311方呎，剛以2,200萬元售出，呎價16,781元。

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