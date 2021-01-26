屯門帝御·嵐天首批平均呎價1.5萬　入場費低於300萬元

2021年首個新界西北區上車新盤開價揭盅。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·嵐天首張價單推出112個單位，實用面積208至361方呎，全屬開放式及一房戶。扣除最高折扣後，折實平均呎價15,020元，折實入場費由299.93萬元起，單位為7座3樓單位09開放式戶，實用面積208方呎。

而整批單位折實呎價介乎約13,998至約17,463元，最高售價則為532.53萬元。是次全數單位折實售會低於533萬元，當中36伙更低於370萬元，發展商提供最高樓價9成一按。項目設於尖沙咀的示範單位，明日(27日)起正式開放予公眾參觀及收票。

資料顯示，項目2期帝御‧星濤於2020年10月公布首張價單推出123伙，實用面積208至996方呎，折實平均呎價14,585元，折實最低呎價13,075元，入場費298.84萬元。

至於項目1期帝御·金灣於同年7月推出首張價單123伙，實用面積207至548方呎，折實平均呎價13,578元，最低售價介乎約291.2萬元起，呎價由約11,961元起。

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