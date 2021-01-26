人行馬駿：倡內地永久取消GDP目標　有些領域已現泡沫

內地媒體報道，人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿早前在一個研討會上建議，自今年起應該永久性取消國內生產總值(GDP)增長目標，改為把穩定就業和控制通脹作為宏觀政策最主要的目標。

他認為，GDP數字可以作為一個預測，財政部門可以將其作為一個基礎來進行財政收支的預測，投資部門可以將其作為基礎來預測投資行為，但不應該將其作為考核地方政府官員業績的指標。

另外，他提到內地有些領域的泡沫已顯現，去年內地幾個主要股市都大幅上升近30%，在經濟增速大幅下跌的情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。

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