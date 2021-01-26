仲有排冇得飛？新西蘭總理料年內大部分時間維持邊界關閉…

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)今(26日)表示，考量到疫苗推出的不確定性，該國很可能在今年大部分時間裏保持邊界關閉。

外電引述阿德恩表示，可以預計邊界在今年大部分時間都會受到影響，該國將繼續追求與澳洲及太平洋的旅遊泡泡，但世界其他地區，對健康及經濟構成的風險太大，現階段無法冒險。

新西蘭政府今日宣布，預計下周批准輝瑞與BioNTech研發的疫苗，但阿德恩表示，大規模疫苗接種要到今年中後才會開始，而她正在採取較為「保守」的方法，讓外國人再次進入新西蘭。

對於新西蘭及澳洲的旅遊泡泡，她似乎也抱持悲觀態度，儘管兩邊會談仍在進行，但這項安全旅遊計劃現在看來「愈來愈難在國與國之間實施」，新西蘭尚未排除州與州之間旅遊泡泡的可能性。

據報道，澳洲去年允許新西蘭民眾無檢疫旅行，但在該國本周傳出首起本土病例後，澳洲終止了新西蘭的無檢疫旅遊。她也表示對澳洲這個決定感到失望，但也表示，兩國要達成旅遊泡泡，必須先給予人民信心。

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