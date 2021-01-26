麗港城業主趕移民！上機前兩小時885萬成功沽貨

業主移民劈價賣樓。中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城1月至今暫錄逾23宗成交，包括14座中層D室，實用面積687方呎，改四房一廁間隔，享園景，最初開價890萬元，放盤5個月，現以885萬元成交，呎價12,882元。

郭麗娟續指，原業主於2007年8月以299萬元買入，因移民才急讓物業，最終於上機前兩小時成功沽貨，持貨13年帳面獲利586萬元離場，單位期內升值逾1.9倍。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020