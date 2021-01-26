太古城單日連錄5宗成交　兩房戶968萬易主

藍籌屋苑二手交投持續向上。中原李百達表示，鰂魚涌太古城1月暫錄41宗成交，周一(25日)單日連錄5宗，其中太湖閣中層E室，實用面積583方呎，兩房間隔，望街景，叫價980萬港元，昨「漏夜」以968萬元易主，呎價16,604元。

據了解，原業主於1990年5月以98萬元買入單位，持貨30年多，帳面獲利870萬元，單位升值近9倍。

趙補充，近日股市大升，有部分人套股換樓，低息環境下資金求出路，同時新盤大賣，向隅客重回二手市場覓盤。近日成交活躍證明準買家已按捺不住，怕遲買會貴，另因部分業主有移民打算，加上疫情持續，所以願意作出讓步，令成交增加。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020