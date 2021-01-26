巴西大豆趕不上！中國尋求進口更多美國大豆

據知情人士透露，由於今年巴西大豆的收穫時間會較交易員們先前預計還要遲，中國正尋求進口更多美國大豆。

據悉，全球最大的大豆進口國中國，正尋求購買2月裝船的美國大豆。這些大豆將在西北部地區太平洋港口裝船，這些港口與墨西哥灣港口相比，距離中國的航程較短。

中國尋求購買更多美國大豆，主要是因為最大產豆國巴西因為天氣乾旱而耽誤了播種時間，如今又因連續降雨而延誤了收割。由於中國急需大量大豆滿足國內不斷增加的存欄生豬的飼料需求，唯有向美國埋手。據悉，中國已經訂購了美國本季末8月份裝船以及2021至2022季的大豆。

美國農業部數據顯示，中國已經購買了3,440萬噸美國當季大豆，採購速度創出了1991年來最快。

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