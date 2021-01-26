相當於G20救市總支出！全球富豪去年財富升至93萬億

外國傳媒報道，據國際慈善組織樂施會(Oxfam)報告顯示，隨着股市復甦，全球億萬富翁的總財富截至2020年12月達11.95萬億美元(約93萬億港元)，相當於G20國集團政府的疫情復甦總支出。

據樂施會新發布的「不平等病毒」(The Inequality Virus)報告指出，自疫情開始以來，世界10大最富有富豪的財富共約增加5,000億美元，其足以支付所有人購買疫苗的費用。

儘管富豪們的財富最初有受到疫情打擊，地球上最富有的1,000位富豪，其財富增幅約在9個月內，就彌補了疫情帶來的損失；相反，要使貧困人口的財富恢復到疫情前的水平，則需要花較1,000位富豪多14倍的時間。樂施會報告指出，貧窮國家的工人在疫情下，有超過一半生活在貧困中，且全球有約3/4的工人無法獲得社會保護，如帶薪病假或失業救濟金。

施樂會也引述世界銀行的最壞估計指出，全球貧困水平到了2030年，將比疫情前更嚴重，預計屆時將有約34億人每天的生活費不足5.5美元(約42.9港元)，而大多數發展中國家的經濟收縮程度預測都符合這種估計。

另據樂施會對全球79個國家/地區295位經濟學家所做的調查顯示，其中有87%受訪者預計，疫情會導致其所屬國家的收入不平等狀況「加劇」或「大幅加劇」。

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