基數效應加上自我應驗效應！小心未來數月美通脹急飆

外國傳媒報道，投資者要小心「基數效應」(base effect)發威！有專家預料，未來幾個月美國通脹數據將急升，即通脹已來到轉捩點，擔心自我應驗效應(self-fulfilling prophecy)會讓通脹急飆，原因是去年春天疫情爆發讓美國物價暴跌。由於通脹數據是與去年相比，預料接下來幾個月的通膨升幅將遠大於以往。

這有甚麼影響？BCA Research首席全球策略師Peter Berezin認為，通脹狂飆的消息可能會讓市場出現震盪，而且通脹可能導致「自我應驗預言」，即如果大家都預期物價不斷上漲，就會大肆購買商品，引爆搶購潮。想像一下，去年的廁紙大缺貨變成整體經濟的全面性現象。

投資者對於通脹的憂慮是害怕物價飛漲會促使聯儲局收緊貨幣政策，繼而打擊股市。當局為了安撫市場，強調改採平均通脹率2%的目標。為了彌補多年來通脹未達2%，當局願意容忍通脹超過2%一段時間，並暗示至少未來3年利率都不會改變。

然而，拜登的大規模紓困和疫苗接種，或許會改變此狀況。美國銀行證券全球經濟學家Ethan Harris等人本周發表報告稱，如果國會通過拜登的1.9萬億美元紓困案，「超額」儲蓄將達2萬億美元，沒有相關歷史經驗能評估經濟要如何走出疫情、恢復正常。

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