疫情導致相當於2.5億個全職工作消失　全球勞工減薪近29億元

國際勞工組織(ILO)表示，受到新冠肺炎疫情影響，2020年全球工作時數大約減少了8.8%，即是2009年全球金融危機時的4倍。不過，全球勞動市場目前已浮現復甦的「初步迹象」。

隸屬於聯合國的ILO指出，去年全球減少的工作時數，相當於2.55億個全職工作，當中包括「空前的」1.14億勞工加入失業大軍，其他勞工則因防疫限制措施，工時大為減少。

ILO表示，龐大的工時損失導致全球勞工收入大減8.3%，相當於3.7萬億美元(約28.86億港元)，約全球國內生產總值(GDP)的4.4%，是1930年代大蕭條時期以來最嚴重的就業市場危機，其衝擊遠比2009年全球金融危機大。

該組織的數據顯示，婦女和年輕勞工受影響最大。而受創最嚴重的行業包括住宿、餐飲服務、零售及製造業。相反，金融及資訊科技業等部分行業，去年無受疫情影響而持續增長。該組織對2021年的最新預估顯示，隨着疫苗接種計劃發揮作用，預計大多數國家今年下半年將經歷相對強勁的復甦。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020