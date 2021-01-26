人行行長易綱：保持政策穩定避免懸崖

外電報道，中國人民銀行行長易綱表示，將在支持經濟增長和防控風險之間尋求平衡。展望未來，中國貨幣政策將及時適應新的經濟發展形勢，保持政策穩定以避免政策懸崖，將盡可能長時間實施正常貨幣政策，保持孳息率曲線向上傾斜。

儘管新冠肺炎疫情衝擊，中國為了控制債務水平而沒有大幅增加貨幣刺激，但去年中國經濟仍增長2.3%。隨着經濟復甦加快，當局已暗示希望進一步削減刺激以及抑制債務。易綱表示，截至去年底，該國總債務產出比率攀升至約280%，按年增加20個百分點，預計這個比率今年將持穩。

此外，易綱還承諾促進綠色金融發展。他指出，要健全綠色金融標準體系，完善綠色金融相關信息的監管和披露要求，並加強旨在減少碳排放的政策激勵和支持工具。

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