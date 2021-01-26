調查指投資者期望內地理財產品提供10%回報

香港投資基金公會一項調查顯示，香港投資者未來12個月有興趣投資，當中81%受訪者想投資股票，最想投資的地區，分別是香港、內地及美國，而千禧一代尤其對美股有興趣。公會主席鄒建雄相信，主要是年輕一族多使用社交媒體，故接觸的資訊更多，對新經濟板塊更熟悉，美國市場有更多相關選擇，而且美股過去表現跑贏港股。

調查發現，受訪者主要持有儲蓄存款、股票和保險，有37%受訪者有投資基金，未來12個月有五成受訪者會投資零售基金，75%會投資交易所買賣基金(ETF)，特別是千禧一代，達81%，認為有靈活性，可以快速進出。

受訪者普遍透過數碼渠道投資基金，嬰兒潮一代(Baby boomers)投資者則較喜歡與銀行客戶經理溝通，獲取投資意見，千禧一代傾向在網上討論和社交媒體、KOL(意見領袖)等獲取投資意見。

鄒建雄指，1月份是股市傳統旺季，相信中國和香港股票基金的流入情況相當不錯，投資者的看法亦較正面。去年10月和11月，流入內地股票的資金顯著增長，12月則傳統上較淡靜。

另外，有45%受訪者對在香港購買內地理財產品有興趣，因看好內地經濟前景，及預期人民幣會升值，期望每年平均獲得10.8%回報。

跨境理財通方面，鄒氏指，業界正積極部署，包括基金和銀行等方面研究銷售渠道，並期望能預早部署，惟相關細節仍有待監管機構，預期理財通產品為中至低風險產品。

調查在去年11月進行，在網上訪問843名香港居民，年齡介乎25至65歲，月入3萬元以上或擁有超過50萬港元流動資產。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020