代理料屯門帝御‧嵐天吸引上車客搶購

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，屯門帝御‧嵐天首張價單大部分單位，折實售價介乎300萬至400萬元，開價十分吸引，現時全港一手市場並無同類競爭，加上可承做高成數按揭，發展商亦會提供高成數按揭，符合剛性需求，料將吸引上車客搶購，首批單位可望「一Q清枱」。他預計發展商會隨即加推，把握農曆新年假期作第2輪推售，項目將會跨年銷售。他預計，本月一手成交宗數可達1,500至1,800宗。

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