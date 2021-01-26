富衛：自願醫保佔公司整體醫療保單80%

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅稱，去年公司在自願醫保市場有良好表現，保費較2019年全年有近200%增長，現時自願醫保佔公司整體醫療保單的80%。

富衛大中華區首席市務總監謝振國表示，疫情下，去年整體保險市場有所放緩，惟公司去年首3季新生意增長優於市場平均數字，相信內地客未能來港投保為短期情況，而本地保險市場仍有增長空間。

該公司推出「危疾全守衞(卓越版)」和「危疾全守衞(超卓版)」計劃，新增保障未定義及未知疾病，並與長者安居協會合作，為2項新計劃的客戶提供額外認知障礙症支援服務。

余氏指，上述產品自1月11日推出以來，市場反應理想，首日已錄得多宗交易，踴躍銷情維持至今，舊有危疾產品客戶可免核保升級至新產品。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020