道期跌118點 金價回軟
2021年01月26日 16:10
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美匯指數報90.47；港匯反覆處7.7513；離岸人民幣(CNH)跌至6.4889；美元兌日圓報103.78；歐元企1.2120；英鎊回落至1.3626。金價高見1,861美元，目前回落至1,852美元。布油處55.63美元，紐油報52.53美元。道指期貨跌118點。
●港股顯著回吐，恒生指數全日收報29,391點，跌767點或2.55%。國企指數收報11,695點，跌265點或2.22%；科技指數跌穿一萬點大關，收報9,967點，跌239點或2.34%，主板成交2,789億港元。科網股沽壓重，騰訊跌6.26%，美團跌5.3%；網易跌2.17%；阿里巴巴跌1.78%；京東集團跌1.44%；小米集團跌0.49%。https://bit.ly/3pneOJI
-堅「快手」？摩通料快手最快上市10個交易日後獲納恒生科指。
●滬綜指跌54點，深成指及創指齊挫逾2%。https://bit.ly/3pk1Igd
●國際半導體產業公會籲美國檢討對中國禁令。
●傳Apple Watch 7將推血糖監測功能，採光學感測器技術。
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●投資者撈貨！虛擬貨幣基金及產品上周流入百億元破紀錄。
●印度永久禁用59個中國應用程式，包括TikTok及Wechat。
●渣打料美國不會對中國手軟，拜登上任競爭勢持續。
●巴西大豆趕不上！中國尋求進口更多美國大豆。
●中國經濟：
-承接去年復甦勢頭，內地經濟1月增長步伐加快。
-北京今年嚴查資金違規進入樓市，整治長租公寓。
-人行馬駿：倡內地永久取消GDP目標，有些領域已現泡沫。
-內地加強半導體發展，上海擬倍增規模，廣東推強芯行動。
-內地去年發行地方政府新增債券4.55萬億人民幣。
●調查：香港中小企領先營商信心轉弱，失業率短期未見頂。
●港島南岸第5期收6份標書，長實及新地有參與。
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