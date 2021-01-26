調查：逾六成港人管理財務感困難　28%調整使費預算

疫情改變消費行為模式，渣打銀行調查顯示，2/3香港受訪者表示自疫情爆發以來，管理財務愈見困難。當中年齡介乎25至44歲的受訪者中，近3成對應付日常開支感到吃力。為改善財務狀況，28%有最少一項財務目標的受訪者表示調整了每日的使費預算。

該行香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，疫情對經濟造成打擊，77%本地消費者表示消費時會轉趨審慎。相比疫情前，會花費更多於超市雜貨及健康用品等基本消費類別。

該行推出「Smart卡」，該卡永久免年費及不設外幣交易費和現金透支服務費，並提供無限次3個月免息分期。於指定日常消費商戶消費，全年均享5%現金回贈。

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