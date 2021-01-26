利嘉閣料今年工商舖市況觸底回升　交投全年增約51%

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指出，去年工商舖市道持續下滑，全年累計僅錄得3,833宗買賣登記，較2019年的4,636宗再挫17%，創1996年有紀錄以來的25年歷史新低，買賣登記金額只錄得625.61億元，較2019年的1,038.44億元大瀉40%，創近17年新低。

他續稱，隨着疫苗即將展開接種等利好消息帶動，2021年工商舖市道將觸底回升，無論是工、商或舖的交投均可全面復甦，整體買賣登記宗數料出現約51%的顯著反彈，大增至5,800宗，創下自2019年以來低迷時期的3年高位，而涉及登記金額亦料同步增加57%至980億元。該行今年會因應市場預期轉佳，預計全年增加大約20%人手。

此外，店舖市道會隨疫苗開打、疫情漸散而好轉，去年12月，店舖單月買賣已重上逾130宗水平，本年若平均每月能錄逾160宗登記，全年店舖買賣登記量可大幅反彈逾80%，重上約2,000宗的7年高位，而涉及登記總值亦料大增65%，至約380億元的水平。

而去年底放寬雙倍印花稅後，工廈交投已見明顯增多，12月份更達278宗，預期2021年工廈買賣登記量料按年彈升43%，回升至約3,000宗，而涉及登記金額更可大漲約72%，重上300億元，挑戰2019年以來的3年高位。

至於商廈市場，在內地及海外回流企業來港上市支撐下，今年該類物業買賣登記宗數可望反彈20至30%，約達800宗，而成交金額亦料可回升逾30%至約300億元。

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