瑞銀集團上季收入增1.3倍　計劃回購股份

瑞銀集團(UBS)公布，2020年第四季度淨收入為17.1億美元，較上年同期增長137%，好過市場預期。

該行建議每股派息0.37美元，按年減半。同時，計劃在2021年第一季回購11億美元的股份。

瑞銀行政總裁Ralph Hamers指出，該行去年達到增長目標，吸納1,000億美元新資金。資產和財富管理的投資資產規模創新高，目前為4.1萬億美元。

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