瑞銀集團上季收入增1.3倍 計劃回購股份
2021年01月26日 16:32
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（Getty Images圖片）
瑞銀集團(UBS)公布，2020年第四季度淨收入為17.1億美元，較上年同期增長137%，好過市場預期。
該行建議每股派息0.37美元，按年減半。同時，計劃在2021年第一季回購11億美元的股份。
瑞銀行政總裁Ralph Hamers指出，該行去年達到增長目標，吸納1,000億美元新資金。資產和財富管理的投資資產規模創新高，目前為4.1萬億美元。
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