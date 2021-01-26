【產經直播】港股進入大上大落格局？
2021年01月26日 16:32
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港股周二(26日)顯著回吐，低開266點後，愈跌愈多，最多跌813點，見29,345點，最終收跌767點，蒸發周一(25日)升幅。不過，港股仍然守10天線，上升格局未走樣？
新股快手(01024)周二起招股，每手100股，入場費11,615.89元，集資最多420億元。快手引入10名基石投資者，包BlackRock、GIC和淡馬錫，基石陣容強勁，孖展認購反映亦熾熱，想入場用孖展還是現金更So？
眾安在綫(06060)受惠於旗下眾安銀行獲批香港保險代理機構牌照，逆市曾升9.6%，見56元，創下1個月新高，並貼近上年高位58元，惟收市倒跌。股價破頂無難度？
市傳南韓SK集團以及電動跑車品牌法拉第未來(Faraday Future)分別與吉利汽車(00175)合作，不過吉汽股價破頂後回落，中長線繼續看好？
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