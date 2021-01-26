香港去年12月出口貨值升11.7%　全年跌1.5%

政府統計處今日(26日)公布，2020年12月份香港商品整體出口貨值3,922億港元，按年上升11.7%，進口貨值為4,379億元，按年上升14.1%。2020年12月份錄得有形貿易逆差457億元，相等於商品進口貨值的10.4%。

2020年全年，商品整體出口貨值按年下跌1.5%，商品進口貨值下跌3.3%。2020年錄得有形貿易逆差3,422億元，相等於商品進口貨值的8%。

按地區分析，相比2019年同期，2020年12月份輸往亞洲的整體出口貨值上升13.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，台灣升28.9%、南韓升20.1%、越南升18.2%和中國內地升17.5%。另一方面，輸往印度和新加坡的整體出口貨值則錄得跌幅，分別跌21.4%和13.5%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國升3.2%，輸往德國則跌7.2%。

政府發言人表示，由於許多主要市場的進口需求進一步恢復，2020年12月商品出口貨值按年錄得雙位數增長。輸往內地的出口顯著加快，輸往美國和歐盟的出口增幅亦見擴大。輸往多個主要亞洲市場的出口表現呈現不同程度的改善。然而，受上半年出口表現疲弱拖累，2020年全年合計，商品出口貨值進一步下跌1.5%。

發言人稱，展望未來內地經濟預期會持續增強，並為香港的出口提供支持，其他主要市場的前景則視乎疫情發展。新一屆美國政府下中美關係的演進，地緣政治局勢持續緊張，以及英國脫歐後的發展也值得關注。

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