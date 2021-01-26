工行上海地區叫停稅費貸　個人房貸正常發放

稅費貸，指的是購買一手、二手及法拍房(即法院強制執行拍賣的房產)等個人住宅中所繳納稅費的分期貸款產品，稅費分期包括但不限於契稅、個人所得稅、營業稅、房屋稅、印花稅等相關稅費和服務費。此前，工商銀行這款產品的貸款金額最高可達到房產價格的10%(最高50萬)、年化利率約3.4%，用於刷卡支付購房過程中需繳納的稅費。

上海住建委上周印發《關於促進本市房地產市場平穩健康發展的意見》，除了推出新規打擊「假離婚」，亦將個人對外銷售住房增值稅徵免年限從2年提高至5年。

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