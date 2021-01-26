深圳控股去年合同銷售按年跌近14%
2021年01月26日 16:55
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深圳控股(00604)公布，2020年12月份集團合同銷售額約為27.81億元人民幣(下同)，較上個月上漲約207.3%，較去年同期下降16.8%，合同銷售面積約為90,528平方米，較上個月上升約54.1%，較去年同期上升0.7%。
2020年全年，集團總合同銷售額約144.62億元，較去年同期下降13.9%，總合同銷售面積約566,681平方米，較去年同期上漲16.1%，每平方米平均售價約為25,521元。
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