比特幣可代黃金？有專家估長線上望5萬美元

外國傳媒報道，雖然虛擬貨幣「一哥」比特幣近日大幅下跌，但新加坡虛擬貨幣交易所Luno業務發展負責人Vijay Ayyar仍預期，比特幣在接下來的3、5、10年中，將慢慢影響黃金市值，若比特幣開始與黃金爭奪投資流量，比特幣有望漲至超過5萬美元。

香港數碼資產平OSL主要經紀業務負責人Matt Long也表示，有愈來愈多市場新資金正購買比特幣來對抗通脹，或將比特幣當作「數碼黃金」，且隨着基金和家族辦公室將其投資組合的0.5%或1%分配給比特幣，長期而言，比特幣價格將持續上漲。

不過，著名比特幣淡友、被視為「華爾街預言家」的Peter Schiff表示，比特幣永遠不會變成金錢，其背後沒有支撐價值的資產，購買比特幣的人最終都是「傻瓜」。

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