美股有幾狂？黑莓股價突飆28%　公司：完全無法解釋

外國傳媒報道，曾經以「黑莓機」風靡一時的加拿大黑莓公司(BlackBerry)近年雖然沉寂，但今年內股價竟狂飆近172%，周一(25日)更大漲28.42%。黑莓對此表示，自己也完全無法理解！

該股周一以每股18.03美元報收，連續7個交易日上漲，目前已是2011年，即黑莓機熱潮還未完全退燒前以來的新高，與去年12月31日6.63美元的收市價相比，股價年內已上漲171.9%。

報道提到，上周黑莓高層開始拋售股票，例如首席營銷官賣了78,500股，首席財務官也賣了32,954股。

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