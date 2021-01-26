英國經濟學人：台韓掌握晶片產能　將成21世紀的霍爾木茲海峽

從去年開始，全球半導體出現大缺貨，尤其是車用晶片短缺，已導致全球多家汽車製造商縮減產能，促使美國、德國和日本政府向台灣求救。外電引述中國歐盟商會主席Joerg Wuttke警告，地緣政治緊張可能導致晶片短缺問題頻繁發生，而英國著名媒體《經濟學人》(The Economist)則指出，台灣和南韓掌握的晶片產能，將成為21世紀的「霍爾木茲海峽」。

《經濟學人》指出，目前全球每年生產1萬億片晶片，地球上的人類平均每人生產128片，但有愈來愈多裝置和機器安裝晶片，例如一輛電動汽車可能需要逾3千片晶片，更不要說是人工智能和大數據等新形態的運算，工業機器的普及將使得晶片的需求進一步激增。

去年全球晶片銷量高達4,500億美元，顯示全球對半導體的需求殷切，因此一旦供應鏈出狀況，經濟活動可能戛然而止，近來車用晶片短缺造成全球多家汽車製造商停工停產，就凸顯這問題。

車用晶片短缺來自多種因素，包括汽車需求突然回升、消費電子產品和數據中心在疫情期間需求猛增、原物料價格上漲，及美國對中國半導體廠的制裁造成的間接效應等。報道引述AutoForecast Solutions預估，全球超過28萬輛汽車生產因車用晶片短缺而停止；IHS Markit則預計，最終可能有高達50萬輛汽車生產受到影響。

根據美國半導體產業協會(SIA)預計，全球80%的晶片產能集中在東亞。「經濟學人」因此指出，20世紀全球經濟的最大瓶頸在於從霍爾木茲海峽運出原油，但到了21世紀，很可能是台灣和南韓的科學園區所生產的晶片。

Wuttke警告，出口管制、政府干預等地緣政治緊張，意味晶片短缺問題未來可能頻繁發生，供應鏈可能因為產能以外的因素而突然中斷。

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