散戶參與度日高　華爾街關注股市泡沫

超低息環境，加上各大央行積極印鈔，引發全球資產泡沫。外電報道，全球股市的市值已從去年3月低點急增達33萬億美元(約257萬億港元)，引發華爾街對股市泡沫的憂慮。

報道指出，標普500指數自3月以來已上漲逾70%，華爾街對於股市泡沫的擔憂日益加劇，包含虧損企業股價飆升、外行投資者的跟風，尤其GameStop等個股的瘋狂走勢，散戶參與度的提升是股價飆漲背後的原因之一，更加凸顯這份憂慮。

數據顯示，周一美股總計交易約164億股股票，而本月截至目前的平均日交易量約為145億股。此外，小盤股羅素2000指數中，這種極度樂觀的情緒也很明顯，該指數在過去一年跑贏大盤近50個百分點。有券商認為，這些都是不正常現象，相比於正常的交易活動，目前的交易需要承擔非常大的額外風險。

報道引述高盛分析師David Kostin指，市場各個部分最近顯示出投資者的行為符合泡沫情形下的情緒。德意志銀行最近的一項調查亦顯示，90%的受訪者表示看到部分市場出現價格泡沫。

不過，業界中仍有樂觀主義者，如花旗的股市策略師Robert Buckland就認為，股市仍有很大上漲空間，理由是已觸底的債券收益率存在溢價。

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