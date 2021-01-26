報告料今年中環及金鐘甲廈租金再跌8%

高力國際今天發布《2021年香港市場展望》研究報告指出，本港中環及金鐘區，以及尖沙咀的甲級寫字樓租金，今年料同樣會下跌約8%，而兩區去年租用下調幅度達約17.9%與約21.7%。

該行指出，儘管新冠肺炎疫情繼續令香港經濟受壓，但基於疫苗推出及中國經濟持續復甦，房地產需求料於今年下半年逐步回升，市場亦會趨於穩定。若干關鍵指標為香港的房地產市場帶來一些緩衝，包括延續的低息環境、強勁的貨幣供應量，加上在拜登領導下推出的大規模刺激經濟方案，亦可能會削弱美元兌人民幣的匯率。

報告顯示，除了上述地區外，2020年其他區域的甲廈租金亦下跌。如上環租金跌幅亦達約18.1%，預期今年只有約5%下調幅度，而灣仔及銅鑼灣區去年則跌約13.8%，今年料約有7%下調幅度。至於非核心商業區的東九龍，去年跌約12.9%，本年將再跌約6%。而本港整體甲級商廈租金今年全年預期會跌約7%，核心區則下調約8%。而該行預期2021年甲廈新供應有約73.31萬方呎，當中不少來自黃竹坑及長沙灣地區。

至於核心區零售商舖租金，去年及2019年已分別下跌約27.9%及21%，但隨着各國疫苗推出市場，本港未來有機會重新通關，預期今年舖位租金走勢持平。

高力國際香港及大灣區研究部主管鄧淑賢表示，乘着中國經濟復甦，加上2020年的比較基數較低，預計香港的本地生產總值將在今年重回正數。而市場早前憂慮的某些因素轉趨明朗，當中包括美國總統大選結果，以及有望應對新冠肺炎疫情的疫苗研發進展。她續稱，香港大多數商業物業都正處於調整階段，但工業類別表現仍然相對有較大韌力，整體租金和價格只錄得個位數的微跌。

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