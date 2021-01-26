港島及啟德住宅地獲批建築圖則
2021年01月26日 17:22
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屋宇署資料顯示，2020年11月批出23份建築圖則，包括12項住宅及商住發展，不乏大型住宅發展項目，其中長實集團(01113)旗下黃竹坑站港島南岸第3期，准建2幢26層商住物業，另設2層平台及2層地庫，住宅樓面約508,607方呎，而由港鐵公司(00066)持有的商場部分，面積約525,870方呎。
此外，華潤置地(01109)與保利置業(00119)持有的啟德第4C區1號地盤，可興建6幢33至34層高住宅，另設6幢6層高的單一家庭建築物，住宅樓面715,476方呎，另提供約20,439方呎非住宅面積。
期內亦有市區舊樓重建項目獲批則，土瓜灣木廠街7號及宋王臺道70至78號前東方紗廠項目，可發展2幢26層高商住物業，另設2層平台及2層地庫，總樓面572,865方呎。
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