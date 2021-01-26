按證公司與三菱日聯合作銷售基建貸款

香港按揭證券公司與三菱日聯銀行周二(26日)簽訂基建貸款銷售合作框架《諒解備忘錄》。《諒解備忘錄》就三菱日聯銀行銷售基建貸款予按揭證券公司設下主要準則，包括揀選貸款的條件、銷售方式及執行程序，以促進三菱日聯銀行與按揭證券公司於貸款銷售上的合作。

此為按揭證券公司首次與商業銀行簽署《諒解備忘錄》，將有助按揭證券公司填補基建融資市場缺口及鞏固香港成為基建融資中心。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，這次簽訂《諒解備忘錄》可加強按揭證券公司與三菱日聯銀行自基建融資及證券化業務開展以來的合作關係。

他並指，三菱日聯銀行能提供穩定和高質素的基建融資項目，有助按揭證券公司累積多元化及具規模的貸款資產組合後，達成基建貸款證券化的業務目標。

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