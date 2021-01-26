貝康醫療周三起招股 入場費逾1.38萬元
2021年01月26日 17:53
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左起：貝康醫療營運總監芮茂社；董事長梁波；技術總監孔令印；財務總監戴靜
中國試管嬰兒基因檢測的貝康醫療(02170)周三起至下周一(1月27日至2月1日)招股，每股招股價介乎26.36至27.36港元，每手500股，入場費約13,817.85元，預期2月8日掛牌。中信里昂為獨家保薦人。
該公司是次發售6,666.7萬股，其中90%為國際配售，10%為本地公開發售，集資最多18.24億元，並引入7名基礎投資者，合共認購9,000萬美元(約7.02億港元)股份，包括奧博資本、清池資本(Lake Bleu)、China Reform Conson Soochow Overseas、WinTwin Capital、Affin Hwang AM等。
值得留意的是，奧博資本原持有公司上市前1.59%股權，是次以基礎投資者身份加碼投資。
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