貝康醫療周三起招股　入場費逾1.38萬元

該公司是次發售6,666.7萬股，其中90%為國際配售，10%為本地公開發售，集資最多18.24億元，並引入7名基礎投資者，合共認購9,000萬美元(約7.02億港元)股份，包括奧博資本、清池資本(Lake Bleu)、China Reform Conson Soochow Overseas、WinTwin Capital、Affin Hwang AM等。

值得留意的是，奧博資本原持有公司上市前1.59%股權，是次以基礎投資者身份加碼投資。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020