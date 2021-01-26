美股冧市在即？這指標降至極低水平　上次翌月即跌

外國傳媒報道，美股個股走勢現時步伐相當不一致，個股之間的關聯程度降到極低水平，回看近幾年股市多次重挫前，往往會出現類似狀況。

評估標指主要成分股彼此關聯度的指標「標普500指數3個月實際關聯度」現時降至0.16，是過去一年以來最低，也是史上極低水平。該指標的最大值為1，代表所有個股的走勢完全同步。指標下滑的因素是拜登贏得美國總統大選後出現的板塊輪動，因投資者預期政府將推出更多刺激方案，對通貨再膨脹的預期提升；此外，企業季績到來也造成股市波動。

個股關聯度降低，也被視為市場廣度(breadth)變窄的迹象，這種現象在最近幾次美股調整前都出現過，包括2018年時的「波動率末日」(volmageddon)前，當時標指3個月實際關聯度在2017年12月觸及0.06的紀錄低位，美股及後於2018年1月重挫。

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