螞蟻何時重啟IPO？易綱：遵從法律會回到正軌

螞蟻集團去年11月的上市計劃遭中國監管機構叫停，外界歸究其原因，是業務規模擴增太快，又或是馬雲失言惹禍。人民銀行行長易綱最新表示，對於螞蟻集團能否恢復IPO，只要堅持一切以法律為框架和程序，並和社會進行廣泛磋商，相信螞蟻集團能解決問題，並在其後「會回到正軌」。

內地媒體報道，易綱指出，據人行研調，螞蟻集團用戶對該集團的滿意度還是高的，但仍有消費者隱私問題。

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