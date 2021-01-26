螞蟻何時重啟IPO？易綱：遵從法律會回到正軌
2021年01月26日 18:06
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螞蟻集團去年11月的上市計劃遭中國監管機構叫停，外界歸究其原因，是業務規模擴增太快，又或是馬雲失言惹禍。人民銀行行長易綱最新表示，對於螞蟻集團能否恢復IPO，只要堅持一切以法律為框架和程序，並和社會進行廣泛磋商，相信螞蟻集團能解決問題，並在其後「會回到正軌」。
內地媒體報道，易綱指出，據人行研調，螞蟻集團用戶對該集團的滿意度還是高的，但仍有消費者隱私問題。
目前，螞蟻集團關聯企業阿里巴巴(09988)正遭中國國家市場監管總局進行反壟斷調查。有分析認為，螞蟻集團仍有可能面臨拆骨危機，而人行的監管新規之下，螞蟻估值或低於7,000億元人民幣，只剩去年上市時估值高峰的1/3。
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