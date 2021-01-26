LP10次輪銷售單位暫錄逾2200個登記

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，將軍澳日出康城LP10，上周六正式開售，首批單位中146個兩房戶3小時內全獲認購。因應市場向隅客眾多，已隨即加推第3號價單及落實推出218伙於本周六(1月30日)發售，截至今午(1月26日)3時，暫時接獲逾2,200個認購登記，以次輪銷售單位計算，超額認購逾9倍，登記人士佔近40%來自將軍澳區，30%為港島東人士。

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