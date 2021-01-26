宏利推接種疫苗副作用保障　預留1億元最高賠償額

2021年01月26日 18:22
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    宏利宣布推出「接種疫苗副作用免費保障」，並為此預留合共1億港元最高賠償額，為有意接種疫苗的客戶提供免費額外保障。
    由即日起至6月30日，超過100萬位現有及全新的宏利香港和澳門客戶，包括個人保單的持有人及受保人，以及團體醫療住院保單的受保成員(包括受保配偶及子女)，如在香港或澳門接種認可的疫苗，包括2019冠狀病毒病疫苗，將可自動獲得宏利提供的接種疫苗副作用免費保障，毋須任何事先登記手續。
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