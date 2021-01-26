又有冧市異象！美銀警告股價對業績反應　科網泡沫後最差

每逢股市升至高位，市場必湧現所謂的「冧市指標」，最新有美國銀行警告，股市對業績的反應已經創下了2000年互聯網泡沫以來的最差水平！

據統計，截至目前已經有66家標指成分股公司發布了業績，這些公司的盈利佔標指盈利的22%，其中有73%的公司在收入和利潤上都超過了市場的預期。

然而一個詭異的現象正讓美銀感到擔心，因為交出超預期業績的公司股價卻跑輸大市，這些公司在公布業績後的交易日平均跑輸標指1.6%。異象還顯示，如果業績指引提高，引發的也是跑輸大市，更瘋狂的是，那些收入和利潤雙雙不及預期的公司，卻能在業績出爐後跑出！

投資者需要知道，上一次出現類似的情況在2000年第二季度，標指隨後的一個季度大跌13%，互聯網泡沫開始爆破。

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