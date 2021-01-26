跟美制裁！日經亞洲300可投資指數下月剔除7家中企

自美國前總統特朗普去年簽署行政命令，禁止美國向中國軍方持有及控制的中國公司投資生效之後，多家國際指數公司紛宣布剔除部分中資股。日本媒體報道，日經公司(Nikkei)宣布將在2月2日起，將7家中企剔除出2017年發布的跨市場指數「亞洲300可投資指數」(Nikkei Asia300 Investable Index)。

據報道，根據亞洲300可投資指數的計算規則，即使成分股的數量降至低於300隻，該指數也不會添加新股。不過，市場預期於今年6月進行的年度定期審核中，亞洲300可投資指數的成分股數量將恢復至300隻。

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