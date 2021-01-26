快手首日招股 滙豐借出逾千億元孖展破紀錄
2021年01月26日 18:54
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中國短片社交平台快手(01024)周二(26日)起招股，首日吸金力勁強。滙豐銀行發言人表示，快手科技的認購反應非常熱烈，該行於首日認購錄得超過1,000億元貸款申請的紀錄新高。大約96%的申請均經由數碼渠道進行。
滙豐是次為個人客戶預留超過1,500億港元資金作快手新股認購貸款，並同時提高每名客戶的新股認購貸款總額至1億元。是次貸款金額高於300萬元年息僅0.8厘；認購貸款金額等於或低於300萬元，年息1厘。每一個貸款申請最低貸款額10萬元；最高貸款額1億元。
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