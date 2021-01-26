快手首日招股　滙豐借出逾千億元孖展破紀錄

滙豐是次為個人客戶預留超過1,500億港元資金作快手新股認購貸款，並同時提高每名客戶的新股認購貸款總額至1億元。是次貸款金額高於300萬元年息僅0.8厘；認購貸款金額等於或低於300萬元，年息1厘。每一個貸款申請最低貸款額10萬元；最高貸款額1億元。

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