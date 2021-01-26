還記得FF嗎？那間傳說的電動車公司要上市了

外國媒體報道，由樂視集團創始人賈躍亭於2014年創辦的電動車公司法拉第未來(Faraday Future，下稱FF)據報最快兩周將提交以「特殊目的收購公司」(SPAC)形式在美股上市的資料。在此之前，集團近日正在中國內地尋求新一輪融資，吉利集團已表達了明確的投資意向，及FF的老股東恒大集團也參與了此次融資洽談。

報道指，吉利計劃向FF投資3,000萬至4,000萬美元，最快下周公布；另外，恒大集團曾與FF就內地公司控制權產生糾紛，但也參與了今次融資。

SPAC是一種快速上市形式，流程上，先設立SPAC平台募集資金，再併購實體業務公司，使後者實現掛牌交易。報道稱，FF的SPAC平台公司正在尋求超過4億美元資金以支持該交易，該交易將使合併後的實體公司估值達到30億美元左右。

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