新界東、西兩盤接力開售　料進一步推高1月交投

新界區一手市場競爭激烈，西北區大型上車項目剛公布開價加入搶客戰，並隨即開放示範單位及收票吸客，而新界東區臨海項目亦落實於本周六進行首輪銷售，料有助進一步推高1月新盤市場交投量。

●屯門帝御·嵐天首批平均呎價1.5萬 入場費低於300萬元

2021年首個新界西北區上車新盤開價揭盅。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·嵐天首張價單推出112個單位，實用面積208至361方呎，全屬開放式及一房戶。扣除最高折扣後，折實平均呎價15,020元，折實入場費由299.93萬元起，單位為7座3樓單位09開放式戶，實用面積208方呎。

而整批單位折實呎價介乎約13,998至約17,463元，最高售價則為532.53萬元。是次全數單位折實售會低於533萬元，當中36伙更低於370萬元，發展商提供最高樓價9成一按。項目設於尖沙咀的示範單位，明日(27日)起正式開放予公眾參觀及收票。

資料顯示，項目2期帝御‧星濤於2020年10月公布首張價單推出123伙，實用面積208至996方呎，折實平均呎價14,585元，折實最低呎價13,075元，入場費298.84萬元。

至於項目1期帝御·金灣於同年7月推出首張價單123伙，實用面積207至548方呎，折實平均呎價13,578元，最低售價介乎約291.2萬元起，呎價由約11,961元起。

●代理料屯門帝御‧嵐天吸引上車客搶購

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，屯門帝御‧嵐天首張價單大部分單位，折實售價介乎300萬至400萬元，開價十分吸引，現時全港一手市場並無同類競爭，加上可承做高成數按揭，發展商亦會提供高成數按揭，符合剛性需求，料將吸引上車客搶購，首批單位可望「一Q清枱」。他預計發展商會隨即加推，把握農曆新年假期作第2輪推售，項目將會跨年銷售。他預計，本月一手成交宗數可達1,500至1,800宗。

●Silversands首張價單50伙周六賣 同步推8伙大戶招標

因應不少買家查詢樓盤向海大單位，該盤同時推出8個三、四房大戶以招標形式發售，本周六起招標。

信置集團聯席董事田兆源表示，是次招標單位可選用發展商提供的一按，首年免息免供，最高貸款額達樓價8成。

該項目上周公布首張價單推出50伙，扣除18.5%最高折扣優惠後，折實平均呎價19,888元，折實售價介乎586.31萬至1,039.94萬元，折實呎價18,889至20,802元。

●LP10次輪銷售單位暫錄逾2,200個登記

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，將軍澳日出康城LP10，上周六正式開售，首批單位中146個兩房戶3小時內全獲認購。因應市場向隅客眾多，已隨即加推第3號價單及落實推出218伙於本周六（1月30日） 發售，截至今午（1月26日）3時，暫時接獲逾2,200個認購登記，以次輪銷售單位計算，超額認購逾9倍，登記人士佔近40%來自將軍澳區，30%為港島東人士。

●MONACO累售276伙 套現逾32億元

會德豐地產常務董事黃光耀稱，啟德MONACO首兩輪銷售，均以三房單位反應最佳，招標形式售出單位做價亦創出項目新高，最高呎價近2.8萬元，相信下月6日招標發售的頂層天際特色單位，呎價有望再創新高。該盤昨亦再錄成交，為第2B座31樓B室，實用面積480方呎，售價1,295.3萬元，呎價26,985元，至今累積售出276伙，套現逾32億元。

該盤本周五將推售90伙，因應疫情分階段安排買家揀樓，令買家更加安心放心。該批單位折實售價666.7萬至1,927.4萬元，折實呎價由23,714至28,648元，平均呎價25,182元。項目第2期正待批預售，有機會農曆年後推出。同系茶果嶺KOKO HILLS第2期亦可望次季推出。

利嘉閣按揭代理為項目買家提供「置易按」 優惠，有兩種靈活低息選項，配合不同客戶需要，息率低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，現金回贈高達1.2%。

至於同系將軍澳GRAND MARINI日前再錄成交，售出2A座63樓C室，成交價1,153.1萬元，呎價15,416元。

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