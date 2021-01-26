快手科技首日錄2760億元孖展認購 料成雙料新股王
2021年01月26日 21:30
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中國短片社交平台快手(01024)周二(26日)首日招股，吸金力勁強。綜合15間券商及滙豐銀行，為其借出超過2,762億元孖展額，相當於公開發售集資10.5億元，超購逾262倍，市場估計認購人數及凍資額可以再刷新紀錄。
該公司國際配售認購亦十分熱烈，消息指已錄超額認購，並計劃提早於周三(27日)下午截止國際配售部分的認購，較原訂日期提早兩天，公開發售部分則維持周五(29日)「截飛」。另外，將以招股價上限115元定價。
摩根大通發表報告指出，根據快速納入機制，快手有望在上市後第10個交易日，可獲納入恒生科技指數，觸發約1億美元的被動資金流入。
快手的「人氣」，令本港兩大銀行滙豐及中銀香港加入「搶孖展客」戰場。滙豐為個人客戶預留逾1,500億元的孖展額度，同時提高客戶的貸款額至1億元。不多於300萬元的借貸額，孖展息率1%，300萬元以上的孖展息僅0.8厘。透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。
滙豐銀行發言人表示，快手科技的認購反應非常熱烈，周二錄得超過1,000億元貸款申請的紀錄新高。大約96%的申請均經由數碼渠道進行。
中銀香港一樣豁免認購快手的手續費，孖展息率1%，提供九成孖展借貸，而最低借款額為10萬元。
同期招股的心通醫療(02160)亦「爭崩頭」，錄逾270億元的孖展認購，相當於公開發售集資2.5億元，超額認購107倍。該公司以招股價介乎11.1元至12.2元，集資最多25.08億元，一手1,000股，入場費12322.94元。
心通是次發行2.056億股，其中10%作公開發售 ，即使啟動回撥機制，公開發售佔比至五成，即約10.28萬手，貨源仍十分緊絀。
耀才證券行政總裁許繹彬表示，算是全城「快手抽快手」，料可以打破醫渡科技(02158)的紀錄。不過他提醒，臨近月結，息口上揚，要留意孖展利息成本，認為心通具獨特概念，建議投資者分散投資，以現金小注認購快手外，亦可以抽心通。
另外，中國試管嬰兒基因檢測的貝康醫療(02170)周三加入招股行列，以招股價26.36元至27.36元，發售6,666.7萬股，集資最多18.24億元，每手500股，入場費約13,817.85元，預期2月8日掛牌。另引入7名基礎投資者，合共認購9,000萬美元(約7.02億港元)股份，包括奧博資本、清池資本(Lake Bleu)等。
至於周二首掛的星盛商業(06668)「有頭無尾」，高開13.98%，收市升幅縮至3.62%，報4元，每手帳賺140元。
多隻新股撞期招股，引發資金需求。港元匯價升至7.751港元兌1美元，創約一個半月最強。港元一星期拆息創去年底以來最高，升至0.08929%。
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