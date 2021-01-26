快手科技首日錄2760億元孖展認購　料成雙料新股王

該公司國際配售認購亦十分熱烈，消息指已錄超額認購，並計劃提早於周三(27日)下午截止國際配售部分的認購，較原訂日期提早兩天，公開發售部分則維持周五(29日)「截飛」。另外，將以招股價上限115元定價。

摩根大通發表報告指出，根據快速納入機制，快手有望在上市後第10個交易日，可獲納入恒生科技指數，觸發約1億美元的被動資金流入。

快手的「人氣」，令本港兩大銀行滙豐及中銀香港加入「搶孖展客」戰場。滙豐為個人客戶預留逾1,500億元的孖展額度，同時提高客戶的貸款額至1億元。不多於300萬元的借貸額，孖展息率1%，300萬元以上的孖展息僅0.8厘。透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

滙豐銀行發言人表示，快手科技的認購反應非常熱烈，周二錄得超過1,000億元貸款申請的紀錄新高。大約96%的申請均經由數碼渠道進行。

中銀香港一樣豁免認購快手的手續費，孖展息率1%，提供九成孖展借貸，而最低借款額為10萬元。

心通是次發行2.056億股，其中10%作公開發售 ，即使啟動回撥機制，公開發售佔比至五成，即約10.28萬手，貨源仍十分緊絀。

多隻新股撞期招股，引發資金需求。港元匯價升至7.751港元兌1美元，創約一個半月最強。港元一星期拆息創去年底以來最高，升至0.08929%。

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