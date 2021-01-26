滙豐：首日為逾萬名客戶提供換新鈔服務

銀行首日提供新鈔兌換服務，滙豐發言人表示，該行首日合共為超過1萬名客戶提供換新鈔的服務。為應付客戶需求，分行截至1月30日均會提早一小時於早上8時開始營業。

考慮到客戶和員工在疫情下的安全，滙豐今年實施派籌安排，並將換新鈔服務時間延長至下午，以控制人流及方便客戶，分行同時設有排隊標示以保持社交距離，客戶對安排反應正面。

此外，滙豐今年試行了網上預約換新鈔系統並預留約30%的新鈔供應，讓客戶可透過手機應用程式或網頁預約。該行指，反應亦非常踴躍，所有網上預約名額已於1月25日爆滿。兌換新鈔的安排將繼續至2月11日。

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