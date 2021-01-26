人行智囊開腔有泡沫　北水湧港炒股自此收斂？

中國人民銀行官員開腔警示有泡沫，更暗示貨幣政策可能針對「某些領域的泡沫」進行適度轉向，以免加劇風險！市場憂慮內地政策轉向，強勢股紛紛「跳水」拖累恒生指數周二(26日)失守3萬點大關，更一度急瀉逾800點，收市仍插767點，收報29,391點，把港股周一(25日)的升幅「嘔凸」。

內媒引述人行貨幣政策委員會委員馬駿出席一個研討會時指，「有些領域的泡沫已經顯現」，去年內地幾個主要的股市指數都大幅上升，在經濟增速大幅下降的情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。而未來這種情況是否會加劇，取決於今年貨幣政策進行適度轉向，並稱如果不轉向，會導致中長期更大的經濟和金融風險。

貨幣政策收緊之聲四起，拖累恒指周二開市即跌穿3萬點大關，之後愈跌愈急，午後曾最多插813點，低見29,345點，但全日企穩10天線(現處29,269點)。國企指數跌265點，報11,695點。港股總成交額約逾2,798億元，沽空比率11.25%。

不過，港股通周二再錄得淨買入139.47億元，已被標籤為「抱團股」的騰訊更再獲「北水」淨買入近90億元「護盤」，港交所及美團吸水勢頭稍歇，前者淨買入5.35億元，後者更錄得淨買出1.67億元。

建銀國際發報告指，公募基金作為目前「北水」之主力，其資金「抱團」特徵明顯，警告一旦港股「抱團」瓦解，資金或迅速回流A股。該行又提醒，目前相當多領漲股的估值已得到充分反映，甚至一定程度上透支了未來預期，不宜過於進取。

該行指，目前難以確定本輪升浪的頂部，但預估上行空間有限，2至3月期間農曆新年、全國兩會及業績期都是重要變數，並將恒指全年波動區間上調到25,000至31,500點，最樂觀或見33,500點。

【南下資金今年或近萬億元】

「北水」湧港帶動港股近日急升，滙豐環球研究發表報告指出，內地公募基金行業興起，推動資金增加投資估值較便宜的港股市場，預計今年首季港股通南向資金淨流入有望達3,500億元人民幣(下同)，全年可擴至8,000億元(約9,588.9億港元)，按年增加32%。

該行指出，上述估算是基於預計今季將有超過139隻基金發行，募資最多7,000億元，在最樂觀情況下，這些基金有50%資金可經港股通投資港股。而去年公募基金在內地新增發行達3萬億元，為歷來表現最佳的一年，趨勢亦在今年1月持續。

事實上，2015至2016年亦曾出現內地資金大舉湧港，惟滙豐認為當年的南下資金未受監管及屬高槓桿游資炒作；現在則是監管收緊後的資金流入，內地股票互惠基金為主要推手，即背後的散戶槓桿程度有限，而且投資者是在人口老化及海外股票投資較少的情況下撥出更多投金作退休投資。

【「制裁股」續遭剔除】

上述決定是因應美國前總統特朗普去年11月簽署的行政命令，要求美國投資者不能投資被國防部列為與解放軍有關連的中國企業及其子公司的證券、相關交易所買賣基金(ETF)及指數基金，最遲須於今年11月前沽清相關投資產品。不過，美國新任總統拜登上場至今，仍未表態是否會繼續執行相關禁令。

自該相關禁令生效後，除MSCI明晟之外，多家國際指數公司如富時羅素及納斯達克等已相繼調整旗下指數組合，剔除部分榜上有名的中資股；紐約證券交易所更將中國3大電訊商除牌。

至於股價方面，周一曾爆升逾一成的浪潮國際周二回吐2.67%，中廣核電力跌勢更傷，急挫7.02%，收報1.72元。

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