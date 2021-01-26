IMF調高全球今年經濟增長預測至5.5%

國際貨幣基金組織(IMF)周二(26日)估計今年全球經濟增長5.5%，較去年10月時預測多0.3個百分點，2022年料增長4.2%。

IMF首席經濟師Gita Gopinath認為，經濟前景很大程度要視乎疫苗如何結束疫情，以及期間的政策支持，重申政府需要繼續透過財政刺激措施，以促進復甦。

各主要經濟體中，IMF大幅調高美國今年增長預測2個百分點至5.1%，原因是去年下半年增長動力強勁，以及獲額外的財政刺激，並料今年內經濟將重返疫前水平；經濟去年第四季已收復失地的中國，今年預期增長8.1%。另邊廂，因疫情惡化，IMF調低今年歐元區增長預測1個百分點至4.2%

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