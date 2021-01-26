又一鷹派！美準商務部長：積極強硬回應中國

外國傳媒報道，美國總統拜登的商務部長提名人Gina Raimondo周二(26日)將告訴參議院商務委員會，美國務必「採取積極強硬的貿易執行措施，以對抗中國與其他國家的不公平貿易模式，這些國家傷害了美國的製造業」。

市場關注若她的任命案通過，將接手處理特朗普政府未能成功的禁止美國應用程式(App)商店提供中企TikTok或微信(WeChat)下載。美國3名法官去年阻止商務部要求，相關判決目前上訴中。

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