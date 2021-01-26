道指早段升119點　GameStop股價爆升47%

美國聯儲局開始議息，美股周二(26日)早段做好，道指升119點，報31,079點；標指升8點，至3,864點，以科技股為主的納指漲32點，報13,668點。

BTIG股票及衍生工具策略主管伊曼紐爾表示，雖然最近期權交易急升及一些股份的炒賣，情況與千禧年科網泡沫爆破前景象十分相似，但認為牛市尚未結束，標指有機會升至5,047點才見頂。

近日疑被散戶投資者大幅挾高的視像遊戲零售商GameStop，周二股價早段報96.01美元，大升47.18%。該股周一(25日)已大幅波動，早市曾狂飆144%，觸發至少9次停牌，惟中段一度轉跌，全日仍漲約18%。此前該股遭沽空機構香櫞(Citron Research)唱淡，稱其股價只值20美元，但在社交平台獲散戶發功極力唱好，刺激股價自年初至今漲超過300%，據S3 Partners指出，該股淡友今年帳面勁輸61億美元。

美企進入業績高峰期，通用電氣(GE)第四季純利急升353%至24.4億美元，經調整後每股賺8美仙，略低預期的9美仙。期內GE收入減少16%至219.3億美元，稍高過預期，而工業業務的自由現金流達44億美元，遠好過之前業績指引預測的至少25億美元，消息刺激股價早段漲8.01%，至12美元。

另一家綜合工業企業3M上季純利13.89億美元，增長逾43%，或每股2.38美仙，收入升至85.83億美元，兩個數字均勝預期。3M估計今年每股純利介乎9.2至9.5美元，收入料升5%至8%，股價早段升2.73%至173.66美元。

微軟將於周二收市後公布業績，股價早段1.46%至232.89美元；蘋果公司(Apple Inc.)首財季業績則於周三(27日)收市後出爐，股價報143.89美元，升0.68%，該公司日前宣布負責硬件的主管Dan Riccio將調往領導一個新項目，未有透露詳情。

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